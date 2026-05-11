Scooterrijder onder invloed botst op politieauto in Vlissingen

Een scooterrijder (37) is maandagmiddag in Vlissingen in botsing gekomen met een politieauto. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de bestuurder op dat moment onder invloed was van drugs.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de kruising van de Bossenburg met de Blikkenburg/Lunenburg en de Doornenburg. De politieauto naderde vanaf een stopbord, terwijl de scooterrijder over het fietspad vanaf de Langeleenweg reed. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing.

De scooterrijder raakte lichtgewond.

Drugstest

Bij de scooterrijder uit Vlissingen werd na het ongeval een alcoholtest afgenomen, die negatief uitviel. Een speekseltest sloeg wel positief uit op cannabis en cocaïne. De man wordt daarom verdacht van rijden onder invloed. Hij is meegenomen naar het bureau, waar bloed is afgenomen voor verder onderzoek.

Omdat een politievoertuig betrokken was bij het ongeluk, onderzoekt Team Verkeer de toedracht van het incident.