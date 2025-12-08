Vrouw met peuter scheurt met 214 kilometer over snelweg, zorgen bij politie

Een automobiliste heeft zondag op maandagnacht haar rijbewijs moeten inleveren nadat ze tot wel 214 kilometer per uur reed over de A50. Toen agenten de vrouw wilde controleren troffen ze ook op de achterbank nog een passagier aan. Daar bleek de peuter van de vrouw te zitten. De politieagenten maken zich zorgen om het gedrag van de moeder, ze vinden schrikken ervan dat zij midden in de nacht met haar kind op een nat wegdek met zo'n hoge snelheid rijdt.

Agenten krijgen de vrouw om 01.16 uur zondagnacht in het vizier. Bij een controle met een lasergun meten ze een passagiersauto die 194 kilometer per uur rijdt over de A1. Dit terwijl er op dat tijdstip een maximale snelheid van 120 kilometer per uur is toegestaan. De agenten besluiten direct achter de vrouw aan te rijden. Maar die lijkt op dat moment nog niets door te hebben. Want terwijl ze de A50 richting Zwolle neemt, trapt ze het gaspedaal nog dieper in. De agenten meten een snelheid van 214 kilometer per uur, schrijven ze op Instagram.

Welke straffen kan een wegpiraat opgelegd krijgen? In onderstaande video zie je welke straffen er in Nederland zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De grootste schrik van de agenten is niet alleen de snelheid, maar het feit dat de vrouw met zo'n hoge snelheid midden in de nacht met een peuter op de achterbank over de snelweg scheurt. "Er is een melding gemaakt bij Veilig Thuis", schrijven de agenten. "Om midden in de nacht met een nat wegdek deze snelheid te rijden met een peuter achterin. Daarover maken wij ons zorgen."

Cursus en boete

Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen. Een officier van justitie gaat binnenkort een beslissing nemen of de vrouw het rijbewijs terug kan krijgen. Wel is ze sowieso aangemeld bij het CBR voor een cursus over gedrag en verkeer. De kosten daarvan zijn voor haar eigen rekening en kost haar ruim 1300 euro. Ook kan de vrouw nog een boete verwachten voor het te hard rijden. Hoe hoog die boete gaat zijn is nog niet bekend.

Toen agenten terugreden naar het politiebureau om deze zaak af te ronden, troffen ze nog een wegpiraat. Een dronken automobilist reed slingerend over de A50. Bij een blaastest scoorde de automobilist het hoogste promillage dat je kan blazen. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd. En ook in deze zaak beslist een officier van justitie over het rijbewijs.