Finn (8) strijdt voor veilig verkeer en spreekt de gemeenteraad toe

Het Limburgse dorp Tungelroy is niet veilig genoeg, vindt de 8-jarige Finn de Graaf. Het razende verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties, en volgens Finn moeten er meer drempels en verkeersborden komen. Woensdagavond besprak de jongen zijn zorgen in een commissievergadering.

Tijdens een rondje door het dorp komt Finn veel onveilige plekken tegen. "Bij elke ingang van een dorp is een drempel, maar bij ons niet. Ze rijden vaak veel te hard en remmen niet af", vertelt hij aan Hart van Nederland. Ook mist Finn waarschuwingsborden bij speeltuinen.

Finn kwam zelf op het idee om de burgemeester een berichtje te sturen. Al snel kreeg hij antwoord: Finn mocht langskomen bij de burgemeester en woensdagavond zelfs inspreken bij een commissievergadering. In een zaal vol ambtenaren en publiek deelde hij zijn zorgen over de verkeersveiligheid in zijn dorp. "Ik heb snel een PowerPoint in elkaar geknutseld."

Oplossingen

Wethouder Hans Fuchs, die zelf ook uit Tungelroy komt, waardeert Finns inzet. "Hij is moedig, stoer en vastberaden. We kunnen een aantal dingen snel oplossen, zoals extra verkeersborden. Volgend jaar wordt de weg opnieuw ingericht en dan gaan we kijken of we grotere maatregelen kunnen nemen."

Als aandenken aan zijn bijzondere actie krijgt Finn zijn eigen verkeersbord mee naar huis. "Ik ben heel erg trots."