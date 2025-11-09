Tieners Pleun en Evi voeren na ongeluk actie om gevaarlijke weg Naarden aan te pakken

De 11-jarige Pleun Tjan uit Naarden en haar vriendin Evi (12) vinden dat er snel iets moet gebeuren. Evi is afgelopen week aangereden op de IJsselmeerweg bij Naarden, en zij is niet de eerste. De afgelopen jaren zijn op die weg meerdere ongelukken gebeurd en samen met Pleun vindt ze dat de weg veiliger moet worden. Daarom zijn ze een petitie gestart.

Het gaat specifiek om de oversteek op de IJsselmeerweg bij bij afrit 6. Volgens de tekst bij de petitie is de weg, waar dagelijks kinderen oversteken, breed en onoverzichtelijk en zouden auto's er te hard rijden. Bewoners waarschuwen al langer voor het gevaar.

Ongelukken geturfd

De moeder van Pleun, Katelijn Wilhelmy, zegt tegen Hart van Nederland dat de afgelopen tien jaar meer dan twintig ongelukken zijn gebeurd. De buurvrouw heeft ze geturfd. De gemeente Gooise Meren zou er stoplichten of snelheidsremmers moeten plaatsen, vindt Pleun.

De 11-jarige fietst vaak over de weg. "Het is de weg naar school", zegt Pleun tegen Hart van Nederland. "Ik ben erg geschrokken toen Evi werd aangereden." Evi heeft lichte verwondingen overgehouden aan het ongeluk. "Het is niet normaal hoeveel ongelukken er gebeuren. Daar moet iets aan gedaan worden", zegt ze.

Daarom zijn ze een petitie gestart, die nu ruim 250 keer is ondertekend. Ze hopen op 500 handtekeningen. De wethouder heeft al laten weten met de weg aan de slag te willen, en zegt in een reactie dat hij in elk geval met Rijkswaterstaat om de tafel wil gaan.