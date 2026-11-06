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Man aangehouden op Schiphol voor valse bommelding

Man aangehouden op Schiphol voor valse bommelding

Crime

Gisteren, 22:28

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De Koninklijke Marechaussee heeft donderdagavond op Schiphol een 45-jarige man aangehouden op verdenking van een valse bommelding. De man zou bij de gate tegen het personeel van een vlucht naar Praag hebben gezegd dat er een bom was.

Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt de aanhouding na berichtgeving van RTL Nieuws. De man, die de Tsjechische nationaliteit heeft, is vrijdag aan het eind van de middag vrijgelaten. Het is nog niet bekend of hij wordt vervolgd en of hij nog in Nederland is.

Meer bommeldingen bij Europese vluchten

Al enkele dagen krijgen vluchten in Europa te maken met bommeldingen. De luchthaven van Praag meldde dat vrijdag zeker acht vluchten van en naar de luchthaven ermee te maken hadden. In geen van de vliegtuigen zijn tot nu toe explosieven gevonden.

Door ANP

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