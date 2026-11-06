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Minister Van Weel sluit niets uit na reeks valse bommeldingen bij vliegtuigen

Crime

Vandaag, 10:25

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Het is nog altijd een raadsel wie achter de bommeldingen zit waarmee donderdag zeker vijftien vliegtuigen in Europa te maken kregen. Volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) zijn de meldingen lastig te traceren, omdat ze anoniem zijn gedaan. In geen van de vliegtuigen werden explosieven gevonden.

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Ook een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Tel Aviv kreeg te maken met een bommelding. Het toestel maakte daarop de geplande tussenstop in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Mogelijke buitenlandse betrokkenheid

Volgens Van Weel zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat een buitenlandse overheid achter de valse bommeldingen zit. Toch sluit de minister niets uit.

Inlichtingendiensten waarschuwden onlangs dat Rusland de hybride oorlog tegen Europa zou opvoeren. Of er een verband is met de bommeldingen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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