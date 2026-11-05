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Bommelding op KLM-vlucht naar Tel Aviv

Crime

Vandaag, 22:40

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Een vliegtuig van KLM dat onderweg was van Amsterdam naar Tel Aviv heeft donderdagavond een bommelding ontvangen. Het toestel is veilig geland in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Alle 52 passagiers en 6 bemanningsleden zijn veilig van boord gegaan.

Het gaat om vlucht KL461, die om 16.40 uur vertrok vanaf Schiphol. Op de route naar Tel Aviv maakt het vliegtuig standaard een tussenstop in Boekarest. Vlak voor die tussenstop, rond 19.30 uur, ontving KLM de bommelding.

Vliegtuig wordt onderzocht

Volgens KLM wordt het toestel grondig onderzocht. Pas als dat onderzoek is afgerond, wordt besloten of en wanneer de vlucht naar Tel Aviv kan worden voortgezet.

De afgelopen dagen kregen meerdere vliegtuigen in Europa te maken met bommeldingen. Vluchten van Dublin naar Rome en van Milaan naar Warschau moesten donderdag uitwijken. Air France-KLM-topman Benjamin Smith zei eerder deze week dat hij vooral de manier waarop de meldingen gecoördineerd lijken, nog niet eerder heeft gezien.

Aantal bommeldingen is opvallend

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt op dit moment niet te weten waar de bommeldingen vandaan komen. "Het aantal bommeldingen zo kort achter elkaar is opvallend en heeft de bijzondere aandacht van de NCTV", laat een woordvoerder weten. "Het is helaas niet te voorkomen dat dergelijke meldingen worden gedaan. Luchtvaartmaatschappijen hebben speciale procedures voor de afhandeling van deze meldingen." Dergelijke meldingen moeten altijd serieus worden genomen, aldus de NCTV.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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