KLM grijpt hard in: 5000 banen verdwijnen door bezuinigingen

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat flink snijden in het personeelsbestand om kosten te besparen. Daarbij verdwijnen ongeveer 5000 banen, bijna 15 procent van het totale personeelsbestand. Ook gaat KLM werkzaamheden uitbesteden, ziet het bedrijf af van bepaalde Airbus-toestellen en wil het afspraken maken met vakbonden om de loonstijgingen te beperken.

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Gedwongen ontslagen zijn volgens KLM waarschijnlijk niet nodig. Het bedrijf denkt met vrijwillige vertrekregelingen, herplaatsing van medewerkers en het niet vervangen van vertrekkend of stoppend personeel het personeelsbestand voldoende te laten inkrimpen.

Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM bleef de winst van de Nederlandse maatschappij de afgelopen jaren achter. Om meer geld over te houden voor investeringen in digitalisering, een nieuwe vloot en de dienstverlening, moet het resultaat daarom structureel met 1 miljard euro verbeteren, vindt het KLM-bestuur. Eerdere ingrepen zorgden voor een verbetering van 750 miljoen euro.

Reizigers zelf meer regelen

De luchtvaartmaatschappij wil met minder medewerkers verder door de grondafhandeling bij dochtermerk KLM Cityhopper uit te laten voeren door een ander bedrijf. Datzelfde gebeurt met het bagagewerk voor KLM in de Oosthal op Schiphol. Bij de dienstverlening aan passagiers moet digitalisering ervoor zorgen dat reizigers zelf meer kunnen regelen.

KLM stapt ook af van het plan om Airbus 320-toestellen te gebruiken. In plaats daarvan komen kleinere E195-E2-vliegtuigen van de Braziliaanse concurrent Embraer. De door Air France-KLM bestelde Airbus 320-vliegtuigen zullen elders worden ingezet. KLM wil met vakbonden afspraken maken over het verhogen van de productiviteit in 2028, waarbij de lonen juist gematigd stijgen.

Het bedrijf kampt met sterk gestegen kosten in Nederland, onder andere door de verhoogde havengelden op Schiphol. Tegelijkertijd moet de maatschappij kunnen blijven concurreren om zijn verdienmodel rondom een breed bestemmingennetwerk in stand te houden. Het gevolg is dat verdere kostenreducties nodig zijn.

Vorig jaar begonnen het grondpersoneel en de vakbonden juist met hun acties om hun eis voor een beter salaris kracht bij te zetten. Hieronder zie je hoe dat toen ging: