Nieuwe reeks bommeldingen treft vliegtuigen, ook een met bestemming Nederland

Opnieuw zijn er bommeldingen gedaan voor Europese vluchten. Alleen al op de luchthaven van Praag kregen vrijdag zeker acht vluchten te maken met een dreiging, waaronder een vlucht met Nederland als bestemming. Ook in Frankrijk en Bulgarije kwamen nieuwe meldingen binnen. De bommeldingen zorgen deze week voor flinke verstoringen in het vliegverkeer. Tot nu toe zijn nergens explosieven aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven van Praag gaat het om vluchten naar Nederland, Cyprus, Roemenië, Italië en Groot-Brittannië. Ook inkomende vluchten uit Denemarken, Spanje en Groot-Brittannië kregen te maken met bommeldingen. Bij de controles zijn vooralsnog geen explosieven gevonden. Volgens de luchthaven zijn er geen vluchten geannuleerd of omgeleid.

In de bovenstaande video is te zien hoe de bommelding bij het KLM-toestel verliep.

Nieuwe bommeldingen gemaakt

Volgens persbureau Reuters moest een Wizz Air-vlucht van Praag naar Rome wel uitwijken naar Venetië na een bommelding. In Lissabon was een vlucht van Ryanair doelwit van een vals alarm. Ook de Deense politie was vrijdag opnieuw aanwezig op de luchthaven van Kopenhagen vanwege dreigementen. Of het om nieuwe meldingen ging of om onderzoek naar de dreigementen van donderdag, is niet duidelijk.

De Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat vier vliegtuigen boven Frankrijk te maken kregen met bommeldingen. Alle toestellen zijn inmiddels veilig geland en worden onderzocht. Ook twee vluchten vanuit Londen en Brussel naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia kregen een bommelding. Volgens het Bulgaarse ministerie zijn beide vliegtuigen veilig geland.

Wie achter de tientallen bommeldingen van de afgelopen dagen zit, is nog onbekend. Minister Van Weel vertelt in de onderstaande video dat het nog allemaal onderzocht moet worden:

0:52 Van Weel: nog onduidelijk wie achter bommeldingen vliegtuigen zit

KLM-vlucht

Ook een KLM-toestel op weg naar Tel Aviv kreeg donderdag te maken met een bommelding. Het ging om vlucht KL461, die om 16.40 uur uit Amsterdam vertrok. Rond 19.30 uur kwam de melding binnen. Het vliegtuig landde volgens planning in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar de passagiers uitstapten en het toestel werd onderzocht.

De vlucht zou in de nacht van donderdag op vrijdag worden hervat, maar bleef vanwege technische problemen aan de grond. Dat liet KLM weten.