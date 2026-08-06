OM eist jaar jeugddetentie voor verdachte (17) van explosie bij kantoor op Zuidas

Het Openbaar Ministerie heeft een jaar jeugddetentie geëist tegen een 17-jarige verdachte uit Uithoorn vanwege een explosie bij kantoorgebouw het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie gebeurde in de nacht van 15 op 16 maart.

De verdachte stond donderdagmiddag achter gesloten deuren terecht in de rechtbank in Amsterdam, omdat hij minderjarig is. Van de geëiste twaalf maanden jeugdgevangenis zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De voorwaarden bestaan uit een avondklok en meewerken aan begeleiding en hulpverlening, maakte het Openbaar Ministerie na afloop van de zitting bekend.

In bovenstaande video reageert een schoonmaker van het gebouw op de beelden van de aanslag die op sociale media werden gedeeld.

In opdracht van iemand anders

De explosie bij het Atrium volgde een aantal dagen na de aanslag op de joodse school Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. De officier van justitie acht niet bewezen dat de verdachte een terroristisch oogmerk had. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de explosie bekend. Hij deed het in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld, zo verklaarde hij.

De verdachte werd ruim een maand later aangehouden. De politie wist hem op te sporen op basis van camerabeelden, waarop te zien was dat na de explosie aan de Strawinskylaan iemand in een taxi stapte. Via het taxibedrijf achterhaalde de politie zijn persoons- en adresgegevens.

Opsporing

Bij het doorzoeken van de woning in Uithoorn vond de politie onder het bed van de verdachte een broek met een logo, gelijk aan de broek die te zien was op de camerabeelden rond het kantoorgebouw. Ook telefoongegevens linken hem aan de explosie en de vluchtroute.

In het kantoorpand Atrium is de Bank of New York Mellon gevestigd. Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing waarbij naar de Amerikaanse bank werd verwezen.

De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.