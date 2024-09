Agent gewond door klap van verdachte na conflict in uitgaansleven Breda

Tijdens een horecadienst in Breda heeft een agent ernstige gezichtsverwondingen opgelopen door een verdachte die met geweld onder controle moest worden gebracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontvingen twee bikers van de politie een melding dat gemeentelijke handhavers op de Middellaan in conflict waren met enkele uitgaansklanten.

De handhavers hadden hun wapenstok moeten gebruiken om zich te verdedigen tegen de groep mannen, meldt de politie. De bikers spoedden zich naar de locatie om hulp te bieden.

Bij aankomst bleek de groep al te zijn verdwenen. De handhavers gaven een gedetailleerd signalement van één van de mannen, die kort daarna door de bikers werd gevonden op de Dieststraat. Toen de agenten de man aanspraken en om identificatie vroegen, begon hij te filmen met zijn telefoon. In plaats van mee te werken, sloeg de verdachte onverwacht op het gezicht van één van de bikers. De agent werd ernstig verwond en moest de aanvallen afweers. Andere agenten wisten de verdachte, die hevig verzette, uiteindelijk te overmeesteren.

Agent gewond

De 19-jarige verdachte uit Breda werd naar het bureau gebracht. De gewonde agent werd naar een dokter gebracht voor behandeling en kon door zijn verwondingen zijn dienst niet verder uitvoeren.