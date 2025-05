Man gooit fiets en houten bord naar agent bij vluchtpoging in Breda

Een agent is zaterdagavond in Breda gewond geraakt bij de arrestatie van twee mannen tijdens een voertuigcontrole, meldt de politie zondagochtend. De bestuurder van een auto met een verlopen apk probeerde te voet te vluchten en verzette zich hevig tegen zijn aanhouding.

Tijdens zijn vlucht gooide hij een fiets en een houten reclamebord naar de agent, die daarbij gewond raakte. De agent wist de 31-jarige man uit Breda desondanks aan te houden.

Onder invloed van drugs

Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed van drugs was. Ook had hij een rijontzegging. In de auto zat daarnaast een 29-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. In zijn koffer werden verdovende middelen aangetroffen. Ook hij is gearresteerd.

De politie laat weten dat agressie en geweld tegen agenten en andere hulpverleners onacceptabel zijn.

ANP