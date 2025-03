Agenten neergestoken bij uit de hand gelopen arrestatie in Amsterdam

In Amsterdam-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag een arrestatie compleet uit de hand gelopen. Drie agenten raakten gewond, waarvan twee met steekwonden. Een 55-jarige man uit Amsterdam is aangehouden.

Rond 01.20 uur kreeg de politie een melding dat iemand huisraad en glas naar buiten gooide aan de Warnsborn. Op straat lagen kapotte spullen en glasscherven op geparkeerde auto’s.

Toen agenten in de woning de man wilden arresteren, sloeg de sfeer om. De verdachte verzette zich hevig, waarop een gevecht ontstond. Twee agenten werden gestoken en moesten met spoed naar het ziekenhuis. Een derde agent raakte ook gewond, maar kon ter plekke behandeld worden. De verdachte werd uiteindelijk overmeesterd met een stroomstootwapen.

Politie roept getuigen op

De recherche onderzoekt het incident en vraagt getuigen om zich te melden. Mensen met beeldmateriaal van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams kunnen dit delen via de politie. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.