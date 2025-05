Aantal internationale kinderontvoeringen daalt, maar 'elke is er één te veel'

Het aantal internationale kinderontvoeringen van en naar Nederland is in 2024 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). In totaal werden vorig jaar tweehonderd kinderen slachtoffer van een internationale ontvoeringszaak, een daling van 23 procent ten opzichte van 2023, toen het om 260 kinderen ging. In 2022 waren dat er nog 292.

Tessa (3) uit Roermond is mogelijk door haar moeder meegenomen naar het buitenland. Vorig jaar deed haar vader een emotionele oproep. Je ziet deze in bovenstaande video.

"Nog steeds is elke kinderontvoering er één te veel", benadrukt directeur Coşkun Çörüz. "De impact op een kind is groot en vaak langdurig. Deze cijfers onderstrepen het belang van blijvende inzet voor hulp, preventie en bewustwording."

Vaker door moeder

Uit het rapport blijkt dat in 74 procent van de gevallen de moeder de ontvoering pleegde, tegenover 26 procent waarbij de vader verantwoordelijk was. De meeste kinderen die vanuit Nederland werden meegenomen, kwamen terecht in Polen, Duitsland en de Verenigde Staten. Van deze groep was 55 procent vijf jaar of jonger. Kinderen die naar Nederland werden ontvoerd, woonden veelal in Polen, België en Spanje. Van hen was 35 procent jonger dan vijf jaar.

