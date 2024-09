77-jarige vrouw dood gevonden in Venhuizen, politie vermoedt misdrijf

In een woning aan de Oostergouw in Venhuizen is zaterdagochtend een overleden vrouw aangetroffen. De politie vermoedt dat de 77-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en doet verder onderzoek naar de zaak.

Een 55-jarige man uit Bovenkarspel is aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol en betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Vermoedelijk gaat het om een incident in de familiaire sfeer.

'Ingrijpende gebeurtenis'

Burgemeester Pieter Dijkman heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. "Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die zich door dit nieuws geraakt voelt," laat hij weten. "Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor onze gemeenschap, en ik begrijp dat er veel onzekerheid is," aldus de burgemeester. Hij vertrouwt erop dat het politieonderzoek meer duidelijkheid zal brengen.