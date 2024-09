Vrouw (25) slachtoffer van schietpartij in Vlissingen

De persoon die zaterdagmiddag in Vlissingen werd neergeschoten is een 25-jarige vrouw uit de Zeeuwse plaats. Na de schietpartij zijn drie verdachten aangehouden in een auto in Rotterdam. Het gaat mannen van 23, 27 en 30 jaar uit Vlissingen.

De schietpartij in de Van Dishoeckstraat werd rond 16.30 uur gemeld. Agenten troffen een bloedspoor aan en meerdere kogelhulzen. In een huis in de buurt werd de gewonde vrouw ontdekt. Ze vertelde buiten door een aantal mannen in een auto beschoten te zijn.

Met getrokken wapen aangehouden

Aan de hand van het kenteken is de auto opgespoord en werden de verdachten rond 17.50 uur door agenten met getrokken wapen aangehouden op de Spinozaweg in Rotterdam. Het drietal zit vast en mag alleen contact hebben met hun advocaat.

ANP