Gewonde bij schietpartij Vlissingen, politie zoekt zilverkleurige auto

Bij een schietpartij in Vlissingen is zaterdagmiddag iemand gewond geraakt. Rond 16.30 uur is geschoten in de Van Dishoeckstraat, meldt de politie. De dader is er vervolgens vandoor gegaan. Hij reed waarschijnlijk in een zilverkleurige auto, laat de politie op X weten.

Vanuit de omgeving van de Van de Spiegelstraat en het Van Nispenplein kwamen aan het eind van de middag meerdere meldingen van een schietincident. De politie heeft hierna de omgeving afgezet, en bevestigt dat het gaat om een schietpartij. Wat aan het incident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat een verdachte zou zijn weggereden in een vermoedelijk zilverkleurige auto en naar het voertuig en de inzittende op zoek te zijn.

ANP / Hart van Nederland