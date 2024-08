Verdachte aangehouden voor schietincident Vlissingen, 'jonge vrouw slachtoffer'

De politie heeft zaterdag in Rotterdam een man aangehouden die ervan wordt verdacht iemand te hebben neergeschoten in Vlissingen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het schietincident vond plaats rond 16.30 uur in de Van Dishoeckstraat. Het slachtoffer, dat volgens PZC een jonge vrouw is, was nog aanspreekbaar. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

De verdachte ging er na de schietpartij vandoor in vermoedelijk een zilverkleurige auto. Volgens regionale media reed de verdachte samen met twee anderen in de auto.

Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.