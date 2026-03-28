Gewonde bij woningbrand na explosies in Schiedam

Bij explosies en een brand bij een woning in de Van Marumstraat in Schiedam is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie zaterdag. De gewonde is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De uitslaande brand brak rond 20.30 uur uit in een woning in Schiedam-Oost. Op dat moment waren er meerdere personen in de woning aanwezig.

De politie laat weten bezig te zijn met onderzoek en kan nog niets zeggen over een mogelijke oorzaak. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Wel bevestigt een woordvoerder berichtgeving van regionale omroep Rijnmond dat buurtbewoners meerdere explosies hebben gehoord.