Busje ontploft in Den Haag, schade enorm: 'Sta te bibberen van angst'

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een explosie plaatsgevonden aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Dat meldt de politie. De schade is enorm en de schrik bij bewoners zit er goed in.

Rond 02.45 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van een harde knal. Toen hulpdiensten arriveerden, bleek een voertuig in brand te staan en te zijn ontploft. Op beelden is te zien dat het gaat om een busje. Door de explosie en brand raakten meerdere auto's beschadigd. Ook omliggende woningen liepen schade op. Niemand raakte gewond.

Omwonenden schrokken wakker van de knal, vertellen ze zondagochtend tegen Hart van Nederland. "Ik sta nog steeds te bibberen van angst", zegt iemand. Een ander zegt: "Ik heb geen oog dichtgedaan."

Op bovenstaande video vertellen omwonenden wat ze hebben meegekregen van de explosie.

Politie start onderzoek

De brandweer heeft de brand geblust. Het ontplofte voertuig is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. De Forensische Opsporing onderzoekt wat de oorzaak is van de explosie.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mensen die iets verdachts hebben gezien of beelden hebben, worden gevraagd zich te melden.