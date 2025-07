Uitslaande brand na explosie in Papendrecht, drie woningen onbewoonbaar

Drie woningen aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht zijn onbewoonbaar na een explosie en brand, meldt de politie. De brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag in een van de huizen en sloeg over naar andere woningen.

Op het moment van de ontploffing waren er twee volwassenen en vier kinderen in het huis aanwezig, aldus de politie. Ze konden vluchten. Eén kind moest naar het ziekenhuis met klachten door het inademen van rook. Een ander kind bezeerde zich, maar die verwonding lijkt volgens de politie mee te vallen.

Bijna veertig mensen moesten hun huis uit vanwege de brand en de rook. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg, maar bewoners van in totaal vijf woningen kunnen (voorlopig) niet terug naar huis. Voor hen wordt een alternatief verblijf gezocht. De politie zoekt getuigen van de explosie.

ANP