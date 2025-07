Mysterie rondom brand op dak pand in Amsterdam, omwonenden flink geschrokken

Op het dak van een woning aan de Courbetstraat in Amsterdam-Zuid woedde woensdagmiddag een grote brand. De brandweer schaalde in korte tijd flink op. Hoe de brand is ontstaan, is nog altijd een mysterie.

De brand begon rond 13.00 uur. Een minuut later werd opgeschaald naar 'grote brand'. Om 13.05 uur ging het om een 'zeer grote brand' en om 13.15 uur werd GRIP 1 afgekondigd. Dat betekent dat er coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten nodig is.

Voor omwonenden was het flink schrikken, is te zien in bovenstaande video. Een van hen stond onder de douche toen het noodlot toesloeg. Ondanks werkzaamheden aan het dak was er rond 13.00 uur niemand aanwezig, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen AT5. "Maar er lag natuurlijk wel materiaal. Je kunt denken aan spuitbussen die misschien zijn geploft. En brandbaar materiaal. Dus de brand was vrij snel vrij groot en is naar beneden geslagen."