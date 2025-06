Loods van betonfabriek brandt uit in Tiel

Een loods bij een betonfabriek in Tiel is maandagmiddag in vlammen opgegaan. Bij de brand is isolatiemateriaal vrijgekomen, dat in de wijde omgeving kan zijn geland.

De brandweer rukte rond 15.00 uur uit naar brand bij de fabriek aan de Zuiderhavenweg. Grote zwarte rookwolken sloegen uit het pand naar buiten. Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Wel is de brandweer nog bezig met nablussen.

Door de vlammenzee is isolatiemateriaal verbrand en vervolgens door de wind en rook meegevoerd. De veiligheidsregio geeft aan dat mensen het spul zelf kunnen opruimen als het in de buurt is geland. "Het advies is om hiervoor een handschoen aan te trekken en de stukken dan bij het restafval te gooien."