Grote brand in Botlekgebied Rotterdam

In een loods aan de Montrealweg in het Rotterdamse Botlekgebied is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Er waren meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen. Er werd opgeschaald naar GRIP 1 voor goede afstemming tussen de hulpdiensten.

Bij de brand kwam rook vrij, ook binnen de loods. Dit maakte het voor de brandweer lastig om te blussen, aldus de veiligheidsregio. Daarom werden er blusrobots ingezet die naar binnen konden.

Omstreeks 03.30 uur maandagochtend was de brand onder controle en nam de rook af. In de omgeving werden geen gevaarlijke stoffen gemeten.

