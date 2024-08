Zeer grote brand in aardappelloods in Baflo

In een aardappelloods in het Groningse Baflo is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. De brand is in de wijde omgeving te zien en er komt veel rook vrij.

Om de brandweer van voldoende water te voorzien, is er een zogenoemd grootwatertransport opgeroepen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.

De brandweer raadt omwonenden aan om ramen en deuren dicht te doen als ze last hebben van rook.

Hart van Nederland/ANP