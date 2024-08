Tien bewoners uit brandende studentenflat gered in Leiden

In een appartementencomplex van zes woonlagen in Leiden heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. De brandweer ontruimde het studentenwooncomplex aan het Bètaplein en haalde tien bewoners met een ladderwagen uit hun woningen. Alle overige bewoners konden op eigen kracht hun huizen verlaten. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak even na middernacht uit in de technische ruimte op de 2e etage. Rond 01.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De bewoners die met de ladderwagen werden gered, werden nagekeken door ambulancepersoneel of ze rook hadden binnengekregen. "Niemand hoefde naar het ziekenhuis", aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Terug naar huis

In het complex was lange tijd veel rook aanwezig. De brandweer heeft het gebouw gelucht en bijna alle bewoners kunnen inmiddels terugkeren, meldt de veiligheidsregio rond 03.45 uur. Uiteindelijk blijkt een woning onbewoonbaar. Volgens de woordvoerster werden ongeveer honderd studenten geëvacueerd en in een nabijgelegen schoolgebouw opgevangen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP