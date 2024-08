Burgemeester betreurt dodelijke brand in Arnemuiden: 'Zeer verdrietig'

Burgemeester Marcel Fränzel "betreurt zeer wat er is gebeurd in Arnemuiden". In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er brand uit in een woning aan het Buitengat van zorginstelling 's Heeren Loo. Daarbij kwam een 52-jarige bewoonster om het leven.

Drie andere bewoners raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de Zeeuwse zorginstelling maken zij het "naar omstandigheden goed".

Fränzel liet in een verklaring weten dat Arnemuiden "een hechte gemeenschap is" en dat dit een "zeer verdrietige gebeurtenis" is. "Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer, de cliënten die gewond zijn geraakt en alle overige betrokkenen", aldus de burgemeester.

Bijeenkomst

De gemeente Middelburg, waar Arnemuiden onder valt, organiseert maandag om 19.30 uur een bijeenkomst voor omwonenden in sporthal De Blikken. Tijdens deze bijeenkomst zullen Fränzel, de brandweer en medewerkers van Slachtofferhulp in gesprek gaan met de aanwezigen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP