Dode brand gehandicapteninstelling Arnemuiden is bewoonster (52): 'Drama heeft diepe impact'

De persoon die is overleden door een brand in een zorginstelling in Arnemuiden, is een 52-jarige vrouw. Ze is een bewoner van de instelling. De brand brak uit in de garage van een twee-onder-een-kapwoning, waar cliënten van een gehandicaptenzorginstelling woonden.

"Het drama dat zich heeft afgespeeld, heeft diepe impact gehad op de buurt", vertelt een woordvoerder van zorginstelling 's Heeren Loo tegen Hart van Nederland. Toen de brand rond 03.45 uur uitbrak in de Zeeuwse plaats, waren er negen mensen aanwezig in de woning. Dat waren acht bewoners en een medewerker die op dat moment nachtdienst had.

Drie bewoners liggen nog in het ziekenhuis, het gaat met hen "naar omstandigheden goed", aldus de woordvoerder. "De gebeurtenis heeft de buurt flink geraakt, en de gemeenschap leeft mee met de nabestaanden."

Schade

Er is vooral sprake van rookschade, meldde de veiligheidsregio eerder. Voor de bewoners is een nieuwe definitieve woonlocatie gevonden in Middelburg, aldus de woordvoerder van 's Heeren Loo.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

