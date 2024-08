Dode en gewonden bij brand in woning zorginstelling Arnemuiden

Bij een brand in een woning van een zorginstelling in Arnemuiden, is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand omgekomen. Drie anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog vijf mensen die uit het pand werden gehaald zijn nagekeken door ambulancemedewerkers.

De brandweer rukte rond 03.45 uur uit voor de brand aan het Bultengat in de Zeeuwse plaats. De brand woedde volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio in de garage van een twee-onder-één-kapwoning waarin de zorginstelling cliënten heeft wonen, en zorgde voor veel rook. Rond 04.30 uur meldde de brandweer dat het vuur was gedoofd.

Zorg

Volgens de veiligheidsregio valt de instelling onder zorggroep 's Heeren Loo, die zich bezighoudt met de verzorging, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Vier bewoners zijn na de brand tijdelijk in de buurt opgevangen. De zorggroep kijkt momenteel of de bewoners voor een langere termijn ergens anders kunnen worden ondergebracht, aldus de veiligheidsregio.

