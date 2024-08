Verwarde man sticht brand in eigen woning: meerdere katten dood

Een brand in een woning in het Friese Wirdum heeft in de nacht van zondag op maandag aan meerdere katten het leven gekost. De hulpdiensten waren urenlang bezig om een man uit de woning te halen en de brand te blussen. Helaas kwam de hulp voor twee katten te laat. Inmiddels is het sein brand meester gegeven, meldt de brandweer.

Volgens de hulpdiensten heeft een bewoner van een bovenwoning van een woningblok met zes appartementen de brand gesticht en weigerde vervolgens de woning te verlaten. Toen de brand uitbrak, zorgde de rookontwikkeling vanuit het dak voor grote zorgen bij de brandweer.

Ontruiming

Uit voorzorg zijn de bewoners van de aansluitende woningen geëvacueerd. De bewoners werden opgevangen in het dorpshuis.

Volgens een correspondent ter plaatse zou de bewoner van het pand verward zijn. De politie probeerde meerdere keren tevergeefs om de man uit de woning te praten. Zelfs het gebruik van een taser bleek niet effectief. Tijdens de brand wist de man een kat via het raam naar buiten te brengen, terwijl er nog meer katten binnen waren.

Arrestatie

Uiteindelijk werd een arrestatieteam ingeschakeld om de man uit het huis te halen. Dit ging gepaard met veel verzet, maar uiteindelijk kon de man afgevoerd worden naar het ziekenhuis voor behandeling. De brandweer kon daarna de woning betreden en de brand blussen, die uiteindelijk beperkt bleek te zijn tot een kleine brand met veel rookontwikkeling.

Helaas konden meerdere katten niet worden gered. Twee kittens en een volwassen kat konden wel gered worden. Omwonenden hebben tijdelijk de zorg voor de dieren op zich genomen totdat de dierenambulance arriveerde. De dierenambulance zal op zoek gaan naar nieuwe onderkomens voor de geredde katten.