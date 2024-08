Uitslaande brand in pizzeria Leeuwarden: pand verwoest

De brand in een pizzeria aan de Zuidvliet in Leeuwarden is onder controle. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met nablussen, vertelt een woordvoerder. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Boven de pizzeria zaten studentenkamers. Met drie van de vier bewoners is inmiddels contact geweest, met de vierde nog niet, maar anderen hebben volgens de zegsman laten weten dat de vierde bewoner ook niet aanwezig zou zijn geweest. Bij een eerste zoekslag zijn geen slachtoffers aangetroffen.

Waardoor de brand, die op de begane grond begon is ontstaan, is onbekend. Het pand is volgens de woordvoerder verwoest. Zo zijn delen ingestort. De studentenwoningen zijn onbewoonbaar geworden.

Vanwege de rook was een NL-Alert uitgestuurd, maar die wordt ingetrokken.

Hart van Nederland/ANP