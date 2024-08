Grote brand legt loods in as, brandweer probeert woning te redden

In een bedrijfspand in het Groningse Godlinze is zondagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in een schuur, en is overgeslagen naar twee andere aangrenzende schuren en een woning, meldt de Veiligheidsregio Groningen.

Delen van de gebouwen aan de Peperstraat zijn ingestort. De verwachting is dat de schuren en de woning volledig afbranden. "Op dit moment proberen we uitbreiding buiten het perceel te voorkomen", aldus de veiligheidsregio.

Niemand is gewond geraakt. Het huis stond op het punt verbouwd te worden, zegt de woordvoerder. "Er staat een woonunit naast. We hebben voorkomen dat de brand daarnaartoe is gegaan." De brandweer laat het vuur nu gecontroleerd uitbranden, vertelt hij. De verwachting is dat binnenkort het sein brandmeester wordt gegeven.

Bij de brand komt veel rook vrij, aldus de veiligheidsregio. Mensen die last hebben van de rook, krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

ANP