Gewonden door explosie op boot bij Zeeuwse Arnemuiden

Door een explosie in de jachthaven bij Arnemuiden zijn zaterdag twee personen gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio ontplofte een gasfles aan boord van een boot in jachthaven Oranjeplaats aan de Muidenweg bij de Zeeuwse plaats. Twee jachten stonden volledig in brand. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Even voor 13.00 uur was de brand onder controle.

Een persoon heeft brandwonden opgelopen. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om het slachtoffer te behandelen.

ANP