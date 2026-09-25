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Kat en vogel overleden bij woningbrand Schiedam

Brand

Vandaag, 12:27

Bij een woningbrand aan de Idenburgstraat in Schiedam zijn vrijdagochtend een kat en een vogel overleden. Dat meldt de Veiligheidsregio. De brand was snel onder controle en er raakten geen mensen gewond.

De brand brak rond 10.00 uur uit op de eerste etage van het appartementencomplex. Er kwam veel zwarte rook vrij, die naar bovenliggende woningen trok. Hierdoor moesten meerdere mensen hun huis tijdelijk verlaten. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege mogelijke rookinademing.

Naast de overleden kat en vogel is er nog een kat aangetroffen. Hiervoor komt de dierenambulance ter plaatse.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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