'Twee katten omgekomen bij woningbrand in Biddinghuizen'

Bij een brand in Biddinghuizen zijn donderdagavond twee katten om het leven gekomen. Er zijn geen personen gewond geraakt. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Rond 19.40 uur brak de brand uit bij een woning aan het Vliegersveld. De brand ontstond vermoedelijk in een schutting en sloeg vervolgens over naar een naastgelegen woning. De brand werd door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Dankzij snelle inzet kon verdere uitbreiding worden voorkomen en was de brand snel onder controle.

Bij de brand zijn twee katten overleden. Er zijn geen personen gewond geraakt. De getroffen woning heeft aanzienlijke schade opgelopen en is mogelijk tijdelijk onbewoonbaar, aldus de correspondent. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.