Deze bijzondere wilde ezel is binnenkort te zien in Amersfoort

Deze bijzondere wilde ezel is binnenkort te zien in Amersfoort

Dieren

Vandaag, 11:50 - Update: 2 uur geleden

Bezoekers kunnen vanaf juni een nieuw dier bekijken in DierenPark Amersfoort: een heuse Somalische wilde ezel. Er komen drie vrouwtjes en een mannetje naar Nederland vanuit Frankrijk. De dierentuin is dan de enige in ons land die dit dier in huis heeft.

De Somalische wilde ezels lijken sterk op gewone ezels, maar hebben poten die doen denken aan zebra's door de zwarte strepen. Dat is niet zo gek, want de ezel is familie van de zebra.

Het dier komt vooral voor in Eritrea, Ethiopië en mogelijk andere delen van Oost-Afrika en wordt ernstig bedreigd. Klimaatverandering speelt daar een grote rol in.

Door Jamie van Velzen

