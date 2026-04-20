Enige koalavrouwtje in Nederland overleden in Ouwehands Dierenpark

Gisteren, 23:00 - Update: 1 uur geleden

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen is vorige week het enige koalavrouwtje overleden. Waar het dier aan is gestorven, is niet bekend. Het dierenpark is het enige in Nederland waar koala's te zien zijn.

Het vrouwtje kreeg vorig jaar een jong, dat de naam Joey kreeg. Volgens het dierenpark eet het jong inmiddels zelfstandig. Toch houden dierverzorgers het dier nu extra goed in de gaten na het overlijden van de moeder.

Het park had in totaal drie koala's: twee mannetjes en één vrouwtje. Ouwehands haalde de dieren 2 jaar geleden als eerste dierenpark naar Nederland. Het park doet mee aan een fokprogramma om de diersoort in stand te houden.

In het wild leven koala's alleen in Australië. Daar heeft de soort het moeilijk door onder meer bosbranden en overstromingen, waardoor de populatie de afgelopen jaren flink is afgenomen.

