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Vijf honden overleden door woningbrand in Den Haag

Brand

Vandaag, 19:39

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Bij een woningbrand in de Ribesstraat in Den Haag zijn meerdere honden om het leven gekomen. Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden zijn er zes honden uit een portiekwoning gehaald. Vijf van de zes viervoeters hebben het, ondanks de hulp, niet gered.

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De brand brak rond 18.00 uur uit. Er kwamen veel hulpdiensten op de brand af, ook om de honden te redden. Op videobeelden is te zien hoe brandweermensen de honden proberen te redden door zuurstof toe te dienen. Er kwam ook een extra voertuig van de brandweer naar de brand om extra zuurstof beschikbaar te hebben. Ook de dierenambulance was ter plaatse om de brandweer te ondersteunen.

Vijf honden hebben de brand niet overleefd. Eén uit de woning geredde hond is nog in leven en is met de dierenambulance vervoerd. Volgens een videocorrespondent ter plaatse is er ook een kleine kat uit de woning gehaald.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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