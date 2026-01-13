Twee honden dood na aanrijding in Oss, baasje overlijdt later

Twee honden zijn zondagavond om het leven gekomen nadat zij door een auto zijn aangereden in Oss. Kort na het ongeval werd ook het baasje van de honden onwel. Hij overleed later. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De 55-jarige man was volgens de krant zijn honden aan het uitlaten en wilde de weg oversteken toen de dieren werden aangereden door een auto. De dierenambulance van regio Maasland laat op Facebook weten mee te leven met de betrokkenen. Een van de honden overleed in de ambulance. Het andere dier werd nog naar een dierenarts gebracht, maar overleed daar later alsnog.

De automobilist die bij de aanrijding betrokken was, is nog niet gevonden, meldt de politie.

Beeld: Siem Breunese / SQ Vision