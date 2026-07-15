Woningbrand veranderde leven van Anne: 'Door oog van de naald gekropen'

De verwoestende brand die de woning in Biddinghuizen van Anne de Jong verwoestte, veranderde haar leven voorgoed. Nu wil ze anderen helpen die hetzelfde overkomt. Met een nieuwe website biedt ze informatie en steun aan slachtoffers van woningbranden, omdat volgens haar een goed vangnet ontbreekt.

In april van dit jaar brak rond 19.40 uur brand uit bij de woning van Anne aan het Vliegersveld in Biddinghuizen. De brand ontstond vermoedelijk in een schutting en sloeg vervolgens over naar een naastgelegen woning. Bij de brand zijn vier katten overleden. Het was direct duidelijk dat de woning van Anne aanzienlijke schade had opgelopen.

Website

De heftige gebeurtenis was erg ingrijpend voor Anne. Inmiddels heeft ze een website opgericht om mensen te helpen die hetzelfde is overkomen. Volgens haar mist een vangnet. Vooral mensen die onderverzekerd zijn, kunnen volgens Anne nergens terecht.

In bovenstaande video vertelt Anne meer over de impact die de verwoestende brand op haar leven heeft gehad.