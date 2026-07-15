Drie huizen in brand in Nieuwegein, woningen ontruimd

Aan de Matkopsingel in Nieuwegein staan drie huizen in brand. Het gaat om woningen met een houtskeletconstructie, aldus de veiligheidsregio. Door die constructie kan de brand zich snel ontwikkelen.

De brand is volgens een woordvoerder ontstaan in één woning en daarna overgeslagen naar twee naastgelegen woningen. De prioriteit van de brandweer is om verdere verspreiding tegen te gaan. De woordvoerder gaat ervan uit dat er geen gewonden zijn.

Een aantal woningen in de straat is inmiddels ontruimd. De brandweer is met veel materieel ter plaatse, en omwonenden wordt gevraagd uit de directe omgeving van de brand weg te blijven.