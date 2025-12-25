Woning met rieten dak volledig verwoest door brand in Heerde

Voor een gezin uit het Gelderse Heerde in de kerst minder goed begonnen. Aan de Oenerweg is woensdag een woning met rieten dak volledig verwoest door een brand. De brandweer schoot snel te hulp en schaalde op naar grote brand. De bewoners raakten niet gewond bij de brand.

De brand is vermoedelijk ontstaan rond de schoorsteen, meldt een correspondent ter plaatse. De brandweer kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker naar de plek van de brand.