Vliegtuigen Schiphol landen op andere baan door brand Rozenburg

Wegens een brand in de buurt van Schiphol is besloten dat landende vliegtuigen uitwijken naar een andere baan om uit de rook te blijven. Dat heeft een woordvoerder van Schiphol zaterdag gezegd.

In plaats van de Kaagbaan landen vliegtuigen op de Aalsmeerbaan. De maatregel werd ingesteld rond 21.00 uur. Deze heeft geen invloed op de capaciteit op de luchthaven, zegt de woordvoerder. Dit betekent dat vluchtschema's onveranderd blijven.

Het is onbekend hoe lang de maatregel van kracht blijft.

De brand woedt in een loods in Rozenburg aan de Aalsmeerderweg. De brandweer zei eerder zaterdag dat daarbij geen gewonden zijn gevallen. Maar later werd bekend dat iemand is nagekeken door ambulancepersoneel omdat die persoon rook had ingeademd.

Wegens de rookontwikkeling in Rozenburg adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP