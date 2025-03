Schiphol voelt zich geraakt door massale aangifte om geluidsoverlast

Bijna 1000 omwonenden van Schiphol hebben woensdag officieel aangifte gedaan tegen de luchthaven, KLM, Transavia en de Nederlandse staat. Ze stellen dat de nachtelijke geluidsoverlast zo ernstig is dat het neerkomt op mishandeling. Advocaat Bénédicte Ficq diende namens hen de aangifte in bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

De bewoners klagen al jaren over structurele slaapverstoring, wat volgens hen leidt tot stress en andere gezondheidsklachten. Wim Brouwer, een van de aangevers, zegt gemiddeld vijf keer per nacht wakker te worden door overvliegende toestellen. “Mijn slaapritme is verpest en ik voel me vaak prikkelbaar. Ik gebruik nu bloeddrukverlagers en ik denk dat dat direct te maken heeft met de stress van de geluidsoverlast.”

Volgens Ficq kan ernstige en stelselmatige slaapverstoring worden aangemerkt als mishandeling, omdat het lichamelijke en geestelijke schade veroorzaakt. De aangifte richt zich daarom niet alleen op Schiphol zelf, maar ook op luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia, en op de Nederlandse staat als grootste aandeelhouder van de luchthaven.

Schiphol geraakt door aangifte

Schiphol heeft gereageerd op de aangifte en zegt de zorgen van omwonenden serieus te nemen. "Een goede leefomgeving rond de luchthaven vinden we heel belangrijk en daar werken we hard aan. Deze aangifte raakt ons dan ook," aldus de luchthaven in een reactie.

Volgens Schiphol woerden er al maatregelen genomen om geluidsoverlast te verminderen. Zo worden nachtvluchten vanaf april 2025 tot zes keer duurder dan overdag en worden de meest lawaaiige toestellen geweerd. Ook stelt Schiphol dat het geluidsvolume in de nacht sinds 2007 met 47 procent is afgenomen.

Toch zien de omwonenden dit anders. Volgens hen gebeurt er nog altijd te weinig en is de situatie onhoudbaar. Ze hopen met de aangifte juridische stappen te kunnen forceren.

Het OM zal de aangifte nu beoordelen en beslissen of er verdere stappen worden ondernomen. Of de zaak leidt tot vervolging, is nog niet duidelijk.