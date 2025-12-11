Volg Hart van Nederland
Vieze lucht te ruiken in groot deel van Nederland

Brand

Vandaag, 11:07

Link gekopieerd

Van de Rotterdamse haven tot aan het Noord-Hollandse Alkmaar is donderdagochtend een onaangename geur te ruiken. Het is nog onduidelijk of de geur, waarover twee veiligheidsregio's melding maken, van dezelfde bron afkomstig is. De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) doet momenteel onderzoek. "Er zijn mogelijk twee dingen aan de hand en die lijken op elkaar," aldus een woordvoerder.

In Hellevoetsluis hadden omwonenden maanden lang stankoverlast van een van de grootste wietkwekerij van Europa:

Omwonenden ‘wietfabriek’ zijn geur zat: 'hoofdpijn, misselijk en stinkende was'
2:12

Omwonenden ‘wietfabriek’ zijn geur zat: 'hoofdpijn, misselijk en stinkende was'

'Rotte eieren'

De geur wordt door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omschreven als "dieselachtig" en "naar rotte eieren ruikend". De Veiligheidsregio Haaglanden spreekt van "een soort gaslucht". De geur zou volgens beide regio's niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden komt de geur mogelijk van een schip dat ter hoogte van Maassluis ligt. Een woordvoerder van de DCMR sluit niet uit dat er twee verschillende bronnen zijn: het schip én een bedrijf in de regio Rijnmond.

Door ANP

