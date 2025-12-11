Vieze lucht te ruiken in groot deel van Nederland

Van de Rotterdamse haven tot aan het Noord-Hollandse Alkmaar is donderdagochtend een onaangename geur te ruiken. Het is nog onduidelijk of de geur, waarover twee veiligheidsregio's melding maken, van dezelfde bron afkomstig is. De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) doet momenteel onderzoek. "Er zijn mogelijk twee dingen aan de hand en die lijken op elkaar," aldus een woordvoerder.

'Rotte eieren'

De geur wordt door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omschreven als "dieselachtig" en "naar rotte eieren ruikend". De Veiligheidsregio Haaglanden spreekt van "een soort gaslucht". De geur zou volgens beide regio's niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden komt de geur mogelijk van een schip dat ter hoogte van Maassluis ligt. Een woordvoerder van de DCMR sluit niet uit dat er twee verschillende bronnen zijn: het schip én een bedrijf in de regio Rijnmond.