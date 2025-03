Veertien bewoners nog niet terug naar huis na brand centrum Delft

De gemeente Delft verwacht dat het nog even duurt voordat de bewoners van de panden die door brand werden getroffen terug naar huis kunnen. Op de getroffen adressen stonden in totaal veertien mensen ingeschreven, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Bewoners die geen alternatief onderdak hebben, worden tijdelijk opgevangen in een hotel in Delft.

De brand ontstond dinsdagavond in een pand op de hoek van de Nieuwstraat en de Hippolytusbuurt in de binnenstad van Delft. Ongeveer tien woningen en een bedrijfspand zijn daardoor vooralsnog onbewoonbaar. Veel van de getroffen panden zijn rijksmonumenten.

Oorzaak nog onduidelijk

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft spreekt van een "ingrijpende en heel verdrietige gebeurtenis voor de betrokken bewoners en ondernemers en voor onze mooie stad". De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

ANP