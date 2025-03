Zeer grote brand in meerdere historische panden Delft, 'pand op instorten'

In het centrum van Delft is vanavond een zeer grote brand uitgebroken in een historisch pand aan de Nieuwstraat. De brand brak uit rond 20.25 uur en werd al snel opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is massaal uitgerukt en ook burgemeester Marja van Bijsterveldt is ter plaatse. Het pand zou op instorten staan.

Binnen enkele minuten na de eerste melding waren brandweervoertuigen uit Delft en Den Hoorn ter plaatse. De brand verspreidde zich snel, waardoor al om 20.32 uur werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Korpsen uit De Lier, Pijnacker-Nootdorp, Laak, Rijswijk, Wateringen, Honselersdijk en Loosduinen zijn opgeroepen om te helpen bij de bestrijding van het vuur.

De brand begon in een bovenwoning aan de Nieuwstraat, maar verspreidde zich al snel naar minstens twee bovenwoningen ernaast, gelegen aan Wijnhaven, aldus de brandweer. De locatie van de brand is vlakbij de Markt.

Ook de ambulancediensten staan paraat. Inmiddels zijn zes ambulances gealarmeerd, voornamelijk als stand-by voor eventuele incidenten bij de brandweer en voor mogelijke slachtoffers in de panden. Voor zover bekend is er nu één persoon naar het ziekenhuis gebracht die rook heeft ingeademd, laat een woordvoerder van de brandweer aan Hart van Nederland weten.

Droneteam en coördinatie op hoog niveau

Om 20.45 uur werd 'GRIP 1' afgekondigd, wat betekent dat de hulpdiensten meer intensief moeten samenwerken. Het droneteam van de brandweer is ingezet om vanuit de lucht warmtebeelden en camerabeelden te leveren, zodat de brandbestrijding beter kan worden gecoördineerd.

Ongeveer tien mensen moesten hun woningen verlaten en worden opgevangen. De opvang vindt plaats in het stadhuis van de stad.

Hart van Nederland/ANP