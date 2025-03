Grote brand in centrum Delft onder controle, nablussen duurt nog uren

De felle brand van dinsdagavond in het centrum van Delft heeft flinke schade aangericht aan meerdere woningen in het centrum van Delft. Het vuur ontstond rond 20.30 uur in een woning aan de Nieuwstraat en verspreidde zich snel naar omliggende panden, waaronder twee woningen aan de Wijnhaven. De brandweer meldt in de nacht dat de situatie "grotendeels onder controle" is, maar het nablussen nog uren zal duren.

Een persoon raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn zeker tien bewoners hun huis kwijt. Zij werden eerst opgevangen in het stadhuis en hebben later de nacht doorgebracht in een hotel. De getroffen woningen zijn zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar, aldus de brandweer.

Mogelijk instortingsgevaar

Niet alleen de huizen, maar ook aangrenzende panden en winkels hebben schade opgelopen door het vuur. De brandweer wist tijdens de bluswerkzaamheden twee katten uit de brandende gebouwen te redden. De Nieuwstraat blijft voorlopig afgesloten vanwege mogelijk instortingsgevaar en om hulpdiensten de ruimte te geven.