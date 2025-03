Buurtbewoners geschokt na felle brand Delft: 'Ergste nachtmerrie'

Buurtbewoners zijn hevig geschrokken van de verwoestende brand aan de Nieuwstraat in Delft. Dinsdagavond brak er een flinke brand uit in het centrum van de stad. Hoewel het vuur inmiddels onder controle is, is de schade enorm.

Verschillende buurtbewoners werden dinsdagavond opgeschrikt door de sirenes. “Je kon nergens bij. De vlammen sloegen uit het raam. Het was echt verschrikkelijk", vertelt een van hen. “Het zijn prachtige historische panden. Dit is de ergste nachtmerrie die je kunt krijgen,” vertelt een andere omwonende aan Hart van Nederland. “Het is bijna volledig uitgebrand. Verschrikkelijk als je alles kwijt bent.”

Wat begon als een kleine binnenbrand, greep razendsnel om zich heen en sloeg over op omliggende panden. In Delft vreesden buurtbewoners al snel een scenario zoals in Arnhem, waar twee weken geleden een grote brand historische gebouwen in de as legde. “Je hoopt dat het nooit gebeurt. Je zag het in Arnhem, en nu is Delft aan de beurt. Echt verdrietig.”

Instortingsgevaar

Door de brand raakte één persoon gewond en werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zeker tien bewoners zijn hun huis kwijt. De getroffen panden zijn zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar, meldt de brandweer.

De Nieuwstraat blijft voorlopig afgesloten vanwege instortingsgevaar en om hulpdiensten de ruimte te geven.