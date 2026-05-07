Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Man die in brand werd gestoken Utrecht maakt het naar omstandigheden goed'

Brand

Gisteren, 22:30

Link gekopieerd

De 69-jarige man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken terwijl hij in zijn elektrische rolstoel zat, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan RTV Utrecht. De man maakt het naar omstandigheden goed, aldus de omroep.

De man werd half april aangevallen op de parkeerplaats van winkelcentrum Smaragdplein. Bij de aanval liep hij zware brandwonden op. Veel mensen waren getuige van de brand. Omstanders hadden de man geholpen door het vuur te blussen en hem af te koelen met een brandblusser. 

Na het incident werd het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man had zware brandwonden aan zijn armen, rug en hoofd. Later die avond werd hij overgebracht naar een brandwondencentrum voor specialistische zorg.

Burgemeester bedankt hulpverleners

De zeven mensen die te hulp schoten, zijn donderdag bedankt door burgemeester Sharon Dijksma en de politie, meldt RTV Utrecht. Het incident heeft veel indruk op hen gemaakt. Volgens de gemeente hebben sommige redders het er nog altijd moeilijk mee, omdat de beelden van de brandende man blijven terugkomen.

Kort na de aanval pakte de politie twee verdachten van 37 en 55 jaar op. Zij blijven voorlopig nog vastzitten. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachten elkaar kennen en dat sprake is van een conflict.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tweede verdachte aangehouden na brandstichting bij man in rolstoel
Tweede verdachte aangehouden na brandstichting bij man in rolstoel
Verdachte opgepakt voor in brand steken man in rolstoel in Utrecht
Verdachte opgepakt voor in brand steken man in rolstoel in Utrecht
Man in elektrische rolstoel in brand gestoken bij winkelcentrum in Utrecht
Man in elektrische rolstoel in brand gestoken bij winkelcentrum in Utrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.