'Man die in brand werd gestoken Utrecht maakt het naar omstandigheden goed'

De 69-jarige man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken terwijl hij in zijn elektrische rolstoel zat, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan RTV Utrecht. De man maakt het naar omstandigheden goed, aldus de omroep.

De man werd half april aangevallen op de parkeerplaats van winkelcentrum Smaragdplein. Bij de aanval liep hij zware brandwonden op. Veel mensen waren getuige van de brand. Omstanders hadden de man geholpen door het vuur te blussen en hem af te koelen met een brandblusser.

Na het incident werd het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man had zware brandwonden aan zijn armen, rug en hoofd. Later die avond werd hij overgebracht naar een brandwondencentrum voor specialistische zorg.

Burgemeester bedankt hulpverleners

De zeven mensen die te hulp schoten, zijn donderdag bedankt door burgemeester Sharon Dijksma en de politie, meldt RTV Utrecht. Het incident heeft veel indruk op hen gemaakt. Volgens de gemeente hebben sommige redders het er nog altijd moeilijk mee, omdat de beelden van de brandende man blijven terugkomen.

Kort na de aanval pakte de politie twee verdachten van 37 en 55 jaar op. Zij blijven voorlopig nog vastzitten. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachten elkaar kennen en dat sprake is van een conflict.